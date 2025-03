Thesocialpost.it - Italia, incidente spaventoso: auto ribaltate, tutto bloccato

Nella notte, unè avvenuto sull’A2 del Mediterraneo in direzione Sud, al chilometro 312, nel comune di Gizzeria. Due veicoli sono stati coinvolti: una Fiat Panda e una Peugeot 207, che, dopo l’impatto, si sonosulla carreggiata. Quattro persone erano a bordo dei veicoli (tre donne sulla Fiat Panda e il solo conducente della Peugeot), tutte soccorse dal personale del Suem118 per ricevere le prime cure e poi trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti.I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti intorno all’01:00. Il loro intervento è stato determinante per mettere in sicurezza il luogo dell’e i veicoli coinvolti. Sul posto erano anche presenti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di competenza, insieme al personale Anas, che ha provveduto a ripristinare la sicurezza stradale.