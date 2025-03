It.insideover.com - Israele, il genocidio negato e gli ipocriti di professione

Ci voleva un rapporto ufficiale degli esperti ONU, datato 12 marzo 2025, per far emergere ciò che Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, denuncia da tempo. Eppure, anche adesso, con un documento internazionale che parla di atti genocidari commessi daa Gaza, i nostri giornaloni e le diplomazie occidentali si esercitano nell’arte suprema dell’ipocrisia. Fingono di non vedere, di non sapere, di non capire. Si rifugiano dietro le solite formule prefabbricate: “equilibrio”, “proporzionalità”, “diritto alla difesa”. Difesa da chi, esattamente? Dai neonati? Dalle partorienti bloccate negli ospedali rasi al suolo?L’arte della negazione: il mantra israelianoDi fronte a un documento che accusa lo Stato ebraico di aver distrutto deliberatamente strutture sanitarie, cliniche di fertilità e centri neonatali,risponde con il solito disco rotto: “Accuse infondate, di parte, antisemite”.