Lanazione.it - Isolati senza Internet e telefono. Lettera alla Regione per Macchino: "Le famiglie sono in seria difficoltà"

Il vicesindaco Luca Tridente, al quale il primo cittadino ha affidato la delegaMontagna, spiega di essere intervenuto in supportodiche, ormai dallo scorso 25 febbraio,isolate, a causa di problemi sulle linee telefoniche e, subito segnalati al gestore dei servizi di telefonia. "Nei giorni scorsi – afferma – ho scritto unaall’assessore regionale Stefano Ciuoffo, al direttore delle infrastrutture tecnologiche Gianluca Vannuccini e, per conoscenza, al capo segreteria dell’assessorato competente, Riccardo Trallori, per segnalare una situazione che sta creando problemi non di poco conto ai cittadini di, attualmentesia dal punto di vista della telefonia fissa e del collegamento a, sia per quanto riguarda gli annosi problemi con la telefonia mobile".