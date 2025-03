Puntomagazine.it - Ischia: rissa nella sala slot, carabinieri chiudolo locale per 15 giorni

Il provvedimento è scattato dopo unascoppiata tra tre persone il 12 febbrio scorso e dove intervennero iIeri mattina idella compagnia dihanno notificato un provvedimento di chiusura per 15emesso dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti di un 43enne titolare di una bara via Francesco Buonocore. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provincialedi Napoli.Il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Tulps è stato emesso dopo che i, la sera dello scorso 12 febbraio, erano intervenuti per unatra 3 avventori – un 48enne, un 41enne e un 27enne – avvenuta all’interno del.Motivo dellal’utilizzo di unamachine. In quell’occasione ad avere la peggio un 48enne che venne colpito alla testa con una bottiglia.