Iran respinge le pressioni USA | Araghchi difende la politica estera di Teheran

Gli Stati Uniti "non hanno il diritto di dettare" ladell': lo ha scritto oggi su X il ministro degli Esteriiano, Abbas, in risposta al messaggio pubblicato ieri su Truth dal presidente statunitense Donald Trump, che ordinava adi cessare "immediatamente" il suo sostegno agli Houthi nello Yemen. "Il governo degli Stati Uniti non ha alcuna autorità o diritto di dettare ladell'", si legge nel post di, che chiede di "fermare le uccisioni del popolo yemenita".