Inzaghi e le vecchie ruggini con Gasperini | Due rette che non si incontreranno mai

di Redazionepronti per Atalanta Inter: tutto quello che c’è da sapere sullo scontro tra i due tecnici delle lombardeSu Atalanta Inter esi sofferma la Gazzetta dello Sport a poche ore da Atalanta-Inter. Si legge nel focus: LA GARA – «Oggi lo scontro diretto si vive così, sul filo sottile dei nervi tra due panchine che non si amano poi troppo: è colpa diche tornano sempre a galla. Il ruvido Gasp contro il più mite Simone, un “picconatore” convinto contro un aziendalista dichiarato. Il rispetto non mancherà, ma l’amicizia è un’altra cosa»PASSATO – «sonoparallele che mai si incroceranno. A separarli, prima la carriera da calciatore, poi la gavetta da allenatore. L’atalantino, centrocampista di provincia negli anni Ottanta, è diventato un predicatore illuminato in panchina: anni e anni su e giù per l’Italia con lo stesso coraggio, senza mai tradire se stesso.