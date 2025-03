Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet offrirà ai giocatori grande libertà come Elden Ring, secondo un insider

La prossimaavventura di Naughty Dog,: The, potrebbe segnare una svolta radicale per lo studio, abbracciando un design ispirato ain termini didi gioco.Ben Hanson di MinnMax, il giocoagli utenti un’esperienza aperta, in cui ipotranno esplorare un mondo ricco di dettagli e scelte significative. Questo rappresenterebbe un allontanamento dalle esperienze più lineari tipiche della casa di sviluppo, segnando un’evoluzione nel loro approccio alla narrazione interattiva.Ben Hanson, notoe giornalista, ha discusso di questo aspetto nel podcast di MinnMax, confermando che aveva già sentito parlare dell’influenza disuprima ancora che il gioco fosse annunciato. L’elemento chiave sarebbe ladel giocatore, permettendo un’esperienza meno guidata e più basata sulla scoperta e sull’immersione nel mondo di gioco.