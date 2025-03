Internews24.com - Inter Women Milan 3-2 LIVE: Derby pazzo! L’Inter passa di nuovo in vantaggio con Wullaert

di Redazione: cronaca, risultato e tabellino delfemminile valevole per la 3^ giornata della Poule ScudettoTutto pronto all’Arena Civica dio per iltrae ilFemminile: le due squadre si sfidano oggi per la gara valevole per la 3^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo il ko contro la Roma nella prima gara della Poule Scudetto, l’torna in campo per il big match contro il. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano le rossonere. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Via al match.3? Cambiaghi lanciata in porta dopo un errore della difesa rossonera si allunga troppo il pallone e viene anticipata da Giuliani9? – Colpo di testa centrale di Cambiaghi parato da Giuliani11? – Bel corridoio per Cambiaghi che chiude di poco fuori14? – GOL DELL’!!! Sulla palla precisa da calcio d’angolo di Serturini, Milinkovic a due passi chiude nella porta rossonera e manda avanti le nerazzurre22? – Conclusione di Mascarello per le rossonere, fuori24? – Tiro di potenza ma centrale di Serturini38? – Pareggio del: cross di Dompig al centro e la palla va in rete dopo l’anticipo di Merlo su Renzotti45+3? –vicina al gol del: cross da calcio d’angolo di Serturini, colpo di testa di Cambiaghi parato da Giuliani45+4? – Azione identica qualche secondo dopo: ancora il calcio d’angolo di Serturini e l’inserimento decisivo di Cambiaghi per il gol del 2-1FINE PRIMO TEMPOINIZIO SECONDO TEMPO46? Squadre diin campo: per l’gli ingressi di Detruyer e Tomaselli su Bowen e Magull50? – Palla dentro di Serturini, non ci arriva per pochissimo Cambiaghi65? – Pareggio del: altro autogol per le nerazzurre, sul cross dalla destra di Renzotti la deviazione in porta di Milinkovic sull’anticipo su Koivisto68? – GOL DELL’!!! Palla dentro di Csiszàr e gol diper il gol del 3-2, IL TABELLINO:(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszàr, 24 Milinkovic, 23 Magull, 15 Serturini; 31, 36 Cambiaghi.