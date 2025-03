Inter-news.it - Inter, tegola dopo la sosta: difensore squalificato contro l’Udinese

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della prossima sfida di campionato. Un diffidato, è stato ammonito durante la sfida con l'Atalanta e dunque salterà per squalifica la prossima partita. SQUALIFICA – Alessandro Bastoni è stato ammonito al 70' del match con l'Atalanta, partita terminata con una vittoria nerazzurra a Bergamo per 0-2. La sfida, in programma nel prossimo weekend, sarà dunque affrontata con una defezione pesante in difesa. L'obiettivo resta quello di proseguire il cammino in vetta alla classifica, ma la squalifica di Bastoni costringerà Inzaghi a rivedere i suoi piani difensivi per mantenere alta la solidità del reparto arretrato.