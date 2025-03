Sport.quotidiano.net - Inter per l’allungo. Dubbio Pavard-Bisseck. Lautaro torna titolare

Il countdown parte da Bergamo. Meno dieci al termine di un campionato in cui l’è capolista, come l’anno scorso, ma senza il margine che aveva allora. La squadra di Inzaghi non è riuscita a ripetere la maratona in solitaria che ha portato fino alla seconda stella. Scollinato il girone d’andata, la Juve si era staccata di netto e per i nerazzurri era stata una passerella, agevolata da uno score invidiabile negli scontri diretti. Proprio quelli che nell’attuale cammino stanno dando più fastidio e che oggi vivranno una nuova tappa al Gewiss. L’ha perso punti contro Milan, Juventus, Napoli, Bologna, Fiorentina. Solo coi Viola ha vinto almeno uno dei due confronti, mentre con gli emiliani deve giocare il ritorno. Lo stesso vale per la Lazio, battuta a domicilio, e per l’Atalanta, schiantata ad agosto 4-0 in circostanze molto differenti da quelle attuali.