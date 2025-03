Inter-news.it - Inter-Milan Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

è la terza partita nerazzurra in programma per la poule scudetto della Serie A Femminile. Le nerazzurre sono reduci da una cocente sconfitta in trasferta contro la Roma Femminile per 2-1. Ecco tutte le informazioni utili su, terzo derbyese della stagione.SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Gianpiero Piovani, dopo aver subito una sconfitta in rimonta contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, torna in campo nel weekend. Nella 3ª giornata di poule scudetto di Serie A Femminile le nerazzurre giocheranno in casa contro ildi Suzanne Bakker. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – domenica 16 marzo – dalle ore 13:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso l’Arena Civica Gianni Brera dio.