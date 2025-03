Inter-news.it - Inter-Milan Women 2-1 al 45?: Cambiaghi sorpassa nel finale!

2-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita. Il derby dio in salsa femminile (segui la cronaca live cliccando qui) ha avuto questo epilogo parziale.RECUPERATE – Il Derby dio al femminile gode di un buon ritmo nella prima frazione di gioco. L’, dopo la sconfitta contro la Roma all’esordio di questa poule scudetto, prova a partire forte. E in effetti, nei primi otto minuti di garasfiora due volte il vantaggio contro il. Ma in entrambi i casi molto attenta Laura Giuliani. Le nerazzurre di Gian Piero Piovani attaccano e al 14? trovano la rete del vantaggio: corner ben calciato da Serturini dalla sinistra e deviazione sottoporta della serba Milinkovic. Ilprova a farsi vedere dalle parti di Runarsdottir, ma la difesa dell’è sempre ben compatta e organizzata.