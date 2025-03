Rompipallone.it - Inter gelata, il Como e la strana alleanza contro i nerazzurri

Leggi su Rompipallone.it

, colpo durissimo: niente Nico Paz, ilfa una clamorosae beffa iPiù che il Real Madrid e più che le altre big in giro per l’Europa, l’deve guardarsi dalse vuole mettere le mani tra qualche mese su Nico Paz, il calciatore giovane che più ha impressionato in questa stagione 2024/2025 di Serie A, la prima in Italia per il talento argentino. A San Siro,il Milan, il trequartista di Fabregas ha dato un’altra dimostrazione della sua classe cristallina: giocate d’alta scuola, assist illuminanti, personalità e sfrontatezza anche in un palcoscenico a cinque stelle come quello del Meazza.Come riporta Sky Sport, infatti, i lariani stanno provando in tutti i modi a trattenere la loro stella e sono convinti di riuscirci. Negli scorsi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti con il Real Madrid e le due squadre starebbero pensando a una strategia comune per la prossima estate.