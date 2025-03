Panorama.it - Inter, elogio della stagione da Zero Tituli

Quando a metà luglio lasarà finita, l'potrebbe aver giocato un massimo di 67 partite. Il paradosso è che, sbagliandone un piccola manciata, sarebbe stata una fatica inutile, nel senso di improduttiva per aggiungere argenteria alla bacheca del club. E' l'incubo degliche, da quando Mourinho si è inventato la definizione per mettere pressione agli avversari, accompagna tutti i tecnici delle big.Finire senza vincere nulla, nemmeno una coppetta Italia o una Supercoppa che non serve a cambiare il corsocarriera di un allenatore ma almeno aiuta a presentarsi sotto l'ombrellone potendosi vantare di qualcosa. Per Inzaghi il rischio è concreto, visto che ladell'è estenuante, una maratona in un territorio inesplorato, ed è stata affrontata scegliendo di non tralasciare niente: scudetto, Champions League, Coppa Italia e pure il neonato Mondiale per Club che arriverà quando gli altri saranno già in vacanza ed è qualcosa che nessuno è in grado di prevedere non essendoci mai stato in questa forma.