Tvplay.it - Inter, è finita: salta anche lui l’Atalanta

Leggi su Tvplay.it

L’di Simone Inzaghi è chiamata a una sfida praticamente da scudetto controdi Gasperini, ma i nerazzurri milanesi si presentano all’incontro in netta emergenza.Le sta provando davvero tutte, Simone Inzaghi, per far mantenere la barra dritta alla sua squadra. In questi primissimi mesi del 2025 l’si è trovata ad avere a che fare con diversi infortuni, in particolare nelle ultime settimane, che hanno costretto l’allenatore piacentino ai salti mortali. Per coprire i buchi della formazione titolare è stato costretto ad adattare alcuni giocatori in posizioni inusuali e a far esordiredei ragazzi della Primavera., èlui. (LaPresse) TvPlay.itÈ quello che è successo per esempio nelle ultime due gare dei nerazzurri. Contro il Monza Bastoni ha dovuto giocare largo a sinistra a centrocampo, a causa delle assenze per infortunio di Dimarco e Carlos Augusto.