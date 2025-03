Inter-news.it - Inter-Cagliari Primavera 0-0, pagelle: Re Cecconi 6.5, male davanti!

L’pareggia contro ilin un deludentissimo 0-0. Poche sufficienze, tutte in difesa tra cui Gabriele Regli attaccanti, ledel match. Calligaris 6.5: Decisivo sul finale quando esce a valanga sull’attaccante dele salva dal gol avversario. Rimane l’unica azione in cui è coinvolto.– DIFESADella Mora 6.5: Arriva poche volte sul fondo, ma lo fa in maniera efficace crossando e trovando due volte Spinacce. L’attaccante non ne approfitta.Re6.5: Dominante in difesa, si prende le responsabilità da leader al posto di Alexiou e comanda dal primo all’ultimo minuto.vento importantissimo nel primo tempo in chiusura!Garonetti 6.5: Segue il compagno di reparto e lo fa con particolare sicurezza.