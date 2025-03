Laprimapagina.it - Inter, Atalanta e Napoli: possibile volata a tre per lo scudetto. A pari punti, come funziona lo spareggio?

Uno scenario inedito potrebbe caratterizzare il campionato di Serie A 2024/25: unper l’assegnazione dello. Con l’, l’e ilin corsa serrata, l’ipotesi di un arrivo asi fa sempre più concreta. Vediamoverrebbe determinata la squadra campione in caso dità.: le regole in caso ditàIl recente pareggio delcontro il Venezia ha lasciato aperta la possibilità che l’possa agganciare la vetta battendo l’. Se ciò accadesse, tre squadre si ritroverebbero in testa con lo stesso numero di(61), uno scenario che potrebbe ripetersi anche a fine campionato.Dal 2022, in caso dità tra due squadre al termine della stagione, loviene assegnato tramite uno: si disputa una partita secca sul campo della squadra che ha il miglior bilancio negli scontri diretti.