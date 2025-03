Sport.quotidiano.net - Inter, Atalanta battuta 2-0: è mini fuga Scudetto

Bergamo, 16 marzo 2025 - L'si prende una. I campioni d'Italia in carica sfruttano il pari del Napoli a Venezia e vincono lo scontro diretto di Bergamo contro l', al termine di una partita dura, intensa, ma decisa dall'esperienza dell'che passa nella ripresa prima con uno stacco imperioso di Carlos Augusto e poi, nel finale, con un destro secco di Lautaro. L'non ha invece trovato le risorse di cui aveva bisogno, specialmente Lookman e Retegui, e in più si è complicata la vita da sola con l'espulsione di Ederson per proteste. Inzaghi a più tre su Conte e più sei su Gasperini, sarà una sosta serena. Primo tempo equilibrato Gasperini conferma le indiscrezioni della vigilia e sceglie Pasalic per completare l’attacco con Lookman e Retegui, mentre Inzaghi rispolvera la Thu-La con Dumfries e Augusto esterni.