Liberoquotidiano.it - Inno di Mameli blindato dal governo: scongiurati gli agguati in chiave "woke"

Leggi su Liberoquotidiano.it

A quasi due secoli dalla composizione e a sette anni e mezzo di distanza dalla legge che l'ha elevato de iure anazionale dopo sette decenni di provvisorietà, l'diha finalmente ricevuto l'approvazione del Consiglio dei ministri allo schema di decreto del presidente della Repubblica del 2007. Il Te deum per la conclusione di un iter a dir poco accidentato si sostituisce alle note di Michele Novaro buttate giù di getto nel leggere i versi del giovanissimo Goffredo. Non ha la solennità dell'tedesco di Franz Joseph Haydn, non possiede la levità di Wolfgang Amadé Mozart per l'Austria, né l'impeto irresistibile della Marsigliese francese (di musica italiana), né tantomeno la maschia ampollosità dell'sovietico e oggi russo, ma è pur sempre Il canto degli italiani.