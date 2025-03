Serieanews.com - Infortunio Rrahmani, la situazione: c’è un’indicazione che arriva da Antonio Conte

Leggi su Serieanews.com

, cos’è accaduto al centrale kosovaro. E c’è una indicazione cheda, la: c’ècheda– SerieAnewsCosa succede quando si spezza l’unico equilibrio che sembrava inattaccabile? Te lo chiedi quando vedifissare il campo con quello sguardo che non promette niente di buono. La partita con il Venezia sembrava avviata verso un finale tutto sommato tranquillo, poi, a dieci minuti dalla fine, ecco la scena che nessuno avrebbe voluto vedere: Amirsi ferma, si tocca la gamba e chiede il cambio.Non serve essere dei medici per capire che c’è qualcosa che non va. E non serve essereper sapere che un problema aè più di un semplice intoppo. È una grana grossa, perché il centrale kosovaro è il punto fermo del reparto difensivo del Napoli.