Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, arriva l’annuncio sul problema fisico del difensore inglese! Cosa filtra sulle condizioni del calciatore

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, piove sul bagnato in casa Juve: ilesce per: ecco l’entità dello stopPiove sul bagnato in casa Juve. Sotto di tre reti a Firenze contro la Fiorentina, Thiago Motta deve fare i conti con un nuovo. Lloydè uscito forzatamente per uno stop. A fare lucesueè il bordocampista di DAZN, Marco Russo. Ecco le sue parole nel corso di Fiorentina Juve.PAROLE – «Il cambio diè stato forzato, non sta bene: ha sentito tirare alla coscia destra. Borsa del ghiaccio per lui».Leggi su Juventusnews24.com