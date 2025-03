Liberoquotidiano.it - Inferno in discoteca, almeno 51 morti nel maxi-rogo in Macedonia: la strage per un gioco pirotecnico? | Immagini forti

Leggi su Liberoquotidiano.it

indel Nord. Una tragedia di immani proporzioni. Un devastante incendio è divampato in unaha provocato la morte di51 persone. A riferirlo è l'agenzia statale Mia, che cita fonti del ministero dell'Interno. "51 persone sono morte in unaa Kocani", una cittadina situata a circa 100 chilometri a est di Skopje, la capitale del paese, dove "intorno 1.500 persone assistevano ad un concerto", riferisce ancora Mia. Ilsi è verificato nel locale “Pulse”, un famoso nightclub di Kocani, cittadina di circa 30mila abitanti, dove era in corso un affollato concerto del duo hip-hop Dnk, molto seguito nel paese. La maggior parte del pubblico era composta da giovani. Una sciagura che sconvolge il Paese e l'Europa intera. Secondo le prime indiscrezioni rilanciate dall'agenzia di stampa locale Sdk, ilsi è sprigionato intorno alle 3 del mattino.