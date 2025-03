Ilrestodelcarlino.it - Infermiere di famiglia e di comunità: incontro per illustrare la nuova figura

Si svolge domani a Rocca San Casciano unpubblico, alle 17 al Teatro comunale Italia (via Saffi 8), organizzato dal Distretto Ausl di Forlì per presentare ladell’die di. Spiega il sindaco Marco Valenti: "L’diè laprogettata per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri anche in fase di prevenzione. L’obiettivo è avvicinare le persone, specialmente le più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della, a garanzia dei percorsi più facili e risolutivi". All’sono invitati solo i cittadini e anche i professionisti del settore socio-sanitario. Il primonella valle del Montone si è svolto a Portico il 6 marzo; l’ultimo è in programma a Dovadola il 24, sempre alle 17, alla sede della Protezione civile (via don Nadiani 3).