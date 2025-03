Noinotizie.it - Industria: Leonardo, intesa con il fondo arabo Pif? No di Fiom-Cgil Due dilingence confermata dall'ad Cingolani

Di seguito il comunicato:Lo hanno già detto più volte e lo ribadiscono ancora una volta e con forza: «lanon condividerà alcuna soluzione che possa escludere la Divisione di Aerostrutture dal perimetro della One Companye metterà in campo tutte le iniziative di mobilitazioni a tutela della salvaguardia del tessuto produttivo del nostro Paese». Firmato Francesco Brigati, segretario generaleTaranto, e Pasquale Caniglia, segretarioTaranto, i quali chiedono l’intervento del Mimit.La soluzione strutturale per il rilancio della Divisione, fanno presente i due sindacalisti, «va trovata in un equilibrio interno della One Company stessa, a partire dagli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni ee attività future che porteranno ulteriori investimenti in settori chiave in cui la stessaagisce».