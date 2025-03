Sportnews.eu - Indian Wells: eliminati a sorpresa i favoriti Alcaraz e Medvedev, questa sera la finale

Ieri le due semifinali agli ATPin California hanno sorpreso: fuori, stalatra Draper e Rune.agli ATPdel tutto inaspettato, anche se in dirittura di arrivo sono giunti due tennisti ai vertici della classifica ATP. Eppure, contro ogni pronostico, i due, Carlose Daniilentrambi in semi. Lo spagnolo, numero 3 al mondo, è stato eliminato ieri dal britannico Jack Draper, numero 8 del ranking ATP.Abbraccio trae DraperDraper ha battutoe staapproda per la prima volta in unadi Masters 1000, dove si scontrerà con il danese Holger Rune, numero dodici nel mondo. Dunque, persfuma così il sogno della tripletta agli, e dopo due anni da campione è costretto a lasciare lo scettro.