Incognita dazi sul commercio globale. Ma gli scambi cresceranno ancora

Ildimostrerà la sua "resilienza" anche di fronte alla politica deidi Trump e alle eventuali risposte di altri Paesi, ultimo scenario di crisi che si apre dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e a Gaza, le instabilità nel risiko della geopolitica. L’effetto potrebbe essere un "rallentamento" della crescita, che però è "destinata a proseguire" anche nei prossimi anni, con un ruolo sempre più importante ritagliato dai Paesi emergenti. Previsioni di aumenti da qui al 2029, sui valori dell’import-export, anche per l’Italia, che è però di fronte alle incognite legate aiUsa. I macchinari industriali figurano infatti al primo posto nella top five dei prodotti italiani esportati, occupando il 19% del totale, con destinazione principale gli Stati Uniti e una crescita del 6.