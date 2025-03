Palermotoday.it - Incidente vicino alla stazione centrale, scontro tra un autobus dell'Amat e una macchina

Leggi su Palermotoday.it

tra une un'auto nella zona. E' successo oggi pomeriggio (domenica 16 marzo) in via Pisacane tra un mezzoa linea 246, diretto all'ospedale Civico, e un'utilitaria. Non ci sono feriti.L'ha comportato un ritardo per il mezzo.