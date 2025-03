Lortica.it - Incidente sulla SR 71 a Corsalone: quattro feriti trasportati in ospedale

È stato attivato alle ore 6.45 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per unstradale avvenutoSR 71, nel Comune di Chiusi della Verna, località. L’ha coinvoltoauto, causando il ferimento dipersone.Un uomo di 41 anni, un 49enne e una minore sono statiall’di Arezzo in codice 2, mentre una donna di 48 anni è stata trasferita a Bibbiena, sempre in codice 2.Sul posto sono intervenuti l’automedica del Casentino, le ambulanze della Misericordia di Talla e di Poppi, un mezzo infermierizzato di Subbiano, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.L'articoloSR 71 ainproviene da Arezzo News.