Incidente a Soliera | muore un 71enne

Un gravesi è verificato ieri sera in via Primo Maggio, dove due auto si sono scontrate violentemente. Un uomo di 71 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è deceduto poco dopo.L’impatto è avvenuto intorno alle 19, e sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, che ha effettuato i rilievi e ripristinato la viabilità. Nell’sono rimasti coinvolti anche due ragazzi uno di 22 anni e il secondo di 17, che hanno riportato solo lievi contusioni.Le prime ricostruzioni suggeriscono che ilpossa aver avuto un malore, perdendo il controllo del veicolo e scontrandosi con l’altra auto. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’.L'articolounproviene da Il Campo.