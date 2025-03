Lanazione.it - Incendio nel bosco a Varese, c’è un denunciato

E’ stato individuato ein stato di libertà dai carabinieri forestali diLigure il presunto responsabile dell’divampato sabato scorso in località Codivara, nel Comune diLigure. Il rogo scoppiato in tarda serata e alimentato dal forte vento si è velocemente esteso distruggendo una vasta porzione di vegetazione tra Monte Zatta e Castello di Novasina impegnando per ore i vigili del fuoco nello spegnimento e bonifica. I carabinieri hanno poi avviato le indagini che hanno portato al sequestro di un accendino molto probabilmente utilizzato per appiccare il fuoco e sentendo alcune testimonianze sia la sera dell’che nei giorni successivi sono arrivati a un abitante della zona, per altro conosciuto alle forze dell’ordine. L’area percorsa dalle fiamme è stimabile in circa 19 ettari.