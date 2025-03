Metropolitanmagazine.it - Incendio in una discoteca della Macedonia del Nord, almeno 50 morti

Unscoppiato in unadel, dove più di mille persone si erano radunate per un concerto, ha causato la morte di50 persone, ha riferito l’agenzia statale Mia citando il ministero dell’Interno. Secondo la stampa locale, a far divampare l’nellaPulse di Kocani, circa 100 chilometri a estcapitale Skopje, sarebbero stati dei fuochi d’artificio piazzati sul palcoscenico. Nel locale si stava esibendo il duo hip-hop Dnk.Tra i decessi anche diversi bambini. A causagravità delle ferite riportate a causa dell’e dell’inalazione di fumo, alcuni feriti sono stati trasferiti all’ospedale clinico di Shtip, all’ospedale generale cittadino “8 Septemvri” e alle cliniche di Skopje. Secondo quanto riporta Nova Makedonija il ministro dell’Interno Pance Toshkovski si trova già sul luogo dell’incidente, così come è atteso anche il primo ministro Hristijan Mickoski.