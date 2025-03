Unlimitednews.it - Incendio in una discoteca, almeno 50 morti in Macedonia del Nord

SKOPJE (DEL) (ITALPRESS) –50 persone sono morte in unadi Kocani, cittadina a circa 100 chilometri da Skopje, dove ieri sera è scoppiato undurante il concerto di una famosa band, come reso noto dall’agenzia statale Mia citando il ministero dell’Interno. La maggior parte dei feriti sono stati trasferiti all’ospedale generale di Kocani, dove continuano a ricevere assistenza medica. Sembra che sul luogo dell’incidente fossero presenti circa 1.500 persone che si erano date appuntamento per assistere al concerto.Oltre 80 persone gravemente ferite nell’scoppiato la scorsa notte in unadi Kocani, sono state ricoverate presso le cliniche di Skopje, l’ospedale chirurgico cittadino “St. Naum Ohridski” e l’ospedale “8 settembre”. Secondo la stampa locale a far divampare l’sarebbero stati dei fuochi d’artificio che erano stati piazzati nel corso dell’esibizione nel locale del duo hip-hop Dnk.