Quotidiano.net - In migliaia per l’Europa. La sinistra torna in piazza. Pd unito, manca Conte

"Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo". Il Poeta, come lo chiama Antonio Scurati citandolo dal palco di una gremitadel Popolo è Eugenio Montale. E in effetti è perfettamente fondata la citazione del finale di ‘Non chiederci la parola che squadri da ogni lato’, breve componimento del 1923 – pubblicato esattamente cento anni fa in Ossi di seppia – sulla crisi di certezze dell’umanitàmporanea che annusava appena il regime fascista, ma soffriva già la barbarie della grande guerra e percepiva il protagonismo senza indulgenze delle masse popolari: il Novecento insomma. D’altronde è una platea di figlie e figlie del Novecento quella che riempie a dismisuradel Popolo di oltre 10mila persone: 50mila come un cospicuo stadio nella solita e inutile esagerazione degli organizzatori.