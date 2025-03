Ilrestodelcarlino.it - In memoria delle vittime del Covid: maxi lenzuolo in piazza Maggiore a Bologna

, 16 marzo 2025 –ricorda ledel. Lo fa in, in4.488in provincia. In unlungo 120 metri ci sono i nomi di uomini e donne deceduti durante la pandemia. Tela per tela sono stati scritti dai volontaridiverse associazioni che hanno deciso di aderire alla Giornata nazionale indel-19. Dalle 6 di questa mattina e fino alle 18 la Croce Rossa Italiana di, insieme a varie associazioni, tra cui l’Ageop, hanno fatto realizzato questa opera d’arte, assemblando con le cucitrici tutte le diverse tele, con i nomi e le date di nascita scritti in ordine alfabetico. Il, su cui sono anche disegnati dei volti, martedì alle 18 sarà calato dalla Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio.