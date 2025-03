Lanazione.it - In guardia dalle truffe. Incontri per i pensionati

Due iniziative per proteggere gli anzianigrazie anche alla conoscenza della tecnologia. È questo l’obiettivo di Fipac Pisa, il sindacato deidi Confesercenti, che ha in programma due corsi completamente gratuiti per la protezione e la conoscenza delle persone anziane. La prima che mira alla digitalizzazione migliorando la conoscenza degli strumenti informatici, compresi cellulari di ultima generazione e notebook e la seconda è un incontro per difendersi. Le iniziative, illustrate dalla presidente Giuseppina Lotti e dal consigliere delegato Tiziano Taccola, mirano a "tutelare le persone di una certà età dal pericolo dellesia reali che digitali, contribuendo sia a promuovere una prima formazione sulle conoscenze essenziali per l’utilizzo dei servizi e tecnologie attraverso cellulari o computer, sia a scovare i malintenzionati prima che compiano le loro azioni criminali".