Anteprima24.it - In 50mila a Roma in piazza per l’Europa: “Non perdiamoci di vista”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCinquantamila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla manifestazione ‘Tante città, unaper’ adel Popolo a. Tantissimi sono rimasti fuori, dopo che gli accessi sono stati chiusi perché laera sold out. ‘è la salvezza. Vogliamo sentirci europei non per trattato o per un vincolo. Siamo un popolo, nondi’, ha detto Michele Serra che ha ideato l’evento.Sul palco attori, artisti e scrittori, da Jovanotti a Scurati a Vecchioni. Video di Liliana Segre. Inuna marea blu come la bandiera dell’Ue indossata dalla segretaria del Pd Schlein. Ma anche quelle dell’Ucraina e della pace per altri esponenti del Pd alle prese con le divisioni interne e del centrosinistra. Assente il Movimento Cinque Stelle.