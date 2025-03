Ilgiorno.it - In 300 intorno al cantiere per dire no alla Pedemontana

Non li ha fermati neanche il maltempo. Troppo forte l’esigenza dinonuova autostrada e ai suoi cantieri, che già hanno iniziato a portare sul territorio via vai di camion, polvere, rumore, il taglio di alberi, l’eliminazione di prati e zone a verde. Si sono ritrovati in 300 ieri pomeriggio“passeggiataal“ diorganizzata dal Comitato per la difesa del territorio sotto il titolo “Una vergogna di“. La manifestazione si è svolta tra le frazioni di Santa Margherita e Bareggia, dove già sono cominciati i primi lavori. Il corteo è partito da via Quintino Sella e toccando le aree coinvolte dai lavori, come via Santa Margherita, si sonotte, sempre sui marciapiedi, lungo via Toti fino a Bareggia, "dove dovranno fare le perforazioni per la galleria vicinoscuola elementare".