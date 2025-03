Ilfattoquotidiano.it - Impauriti, minacciati e aggrediti. La solitudine dei veterinari della sanità pubblica: 108 casi denunciati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un piccolo mondo “violento” contro chi si occupa diche è perlopiù sconosciuto ai cittadini e probabilmente ignorato dalle istituzioni. Sono i mediciche ogni giorno per le Asl di competenza infilano gli stivali e controllano, ispezionano e magari sanzionano allevamenti, macelli oppure si occupano di animali maltrattati. Ebbene quello che la cronaca ormai ci abituato a conoscere con le aggressioni a medici e infermieri di ospedali e ambulatori si riflette in egual o forse maggior misura sui camici bianchi specializzati negli animali. Perché questa categoria spesso impegnata in luoghi lontani dalle città “soffre” di una sorta di. “Un isolamento fisico e mediatico” racconta uno lombardo a cui fu teso un agguato fuori da un macello di bovini: gli fu rotto il naso (30 giorni di prognosi) e decise di iscriversi a lezioni di Kung fu.