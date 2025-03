Imma Tataranni stasera 16 marzo ultima puntata | le anticipazioni

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Quarto e ultimo appuntamento, domenica 16, con le indagini di '– Sostituto Procuratore'. 'Per sempre è un modo di dire' è il titolo del finale di stagione, in onda su Rai1 in prima serata. Dopo aver affrontato il distacco da Calogiuri (Alessio Lapice) e le tensioni con Valentina (Alice .