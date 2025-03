Davidemaggio.it - Imma Tataranni: la quinta stagione sarà l’ultima

Un nuovo pesante addio si profila all’orizzonte per il pubblico di Rai 1, quello di– Sostituto Procuratore, e non ci riferiamo al fatto che la quartaterminerà questa sera. Il futuro della serie è ormai deciso e i telelespettatori dovranno prepararsi a salutare definitivamente l’ormai iconico personaggio interpretato da Vanessa Scalera. Per fortuna, non ancora.Le dichiarazioni di Vanessa Scalera sull’addio adL’attrice, dalle pagine del Messaggero, ha infatti annunciato che lascerà la serie dopo la, che per forza di coseanche, dal momento che senza di lei non avrebbe senso proseguire.Farò la, poi basta. Lascerò la serie al momento giusto, anche semi mancheràSu ciò che si aspetta per il suo personaggio in quello chedunque un canto del cigno, ha già avuto modo di esprimersi: per lei, lapotrà stare benissimo da sola e fare a meno di un compagno, dopo la fine del lungo matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo) e quella prematura della relazione con Calogiuri (Alessio Lapice).