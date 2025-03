Fanpage.it - Imma Tataranni 5 si farà, anticipazioni quinta stagione. De Mola: “Imma donna libera, è molto di più dell’amore con Calogiuri”

5 si. Lacon Vanessa Scalera è in fase di scrittura. Lo sceneggiatore Salvatore De, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, svela le primee quando potrebbero andare in onda le nuove puntate: "Il ritorno di Ippazio? Al momento non mi sento di escludere nulla, l'addio di Alessio Lapice è stato doloroso anche per noi".