Tpi.it - Imma Tataranni 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

4: le, 16 marzoQuesta sera, domenica 16 marzo 2025, va in onda laserie4. La serie giunta allastagione va in onda in prima visione alle ore 21.30. La fiction con protagonista Vanessa Scalera va in onda per quattro puntate. Vediamo insieme ledi questa sera.Dopo aver affrontato il distacco da Calogiuri e le tensioni con Valentina,cerca di trovare un nuovo equilibrio, sia nella sua vita privata che nel lavoro. La separazione da Pietro sembra ormai definitiva, ma il loro rapporto continua a essere segnato da momenti di confronto e malinconia. Sul fronte lavorativo,si trova a indagare sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa, scoprendo presto che dietro la sua morte si nasconde più di quanto sembri.