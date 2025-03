Bubinoblog - IMMA TATARANNI 4: IL FINALE TRA SCELTE DEFINITIVE E NUOVI STIMOLI PER LA SCERIFFA DI MATERA

Leggi su Bubinoblog

Quarto e ultimo appuntamento, domenica 16 marzo in prima serata su Rai1, con le indagini di “– Sostituto Procuratore”.Neldi stagione, dal titolo “Per sempre è un modo di dire”, dopo aver affrontato il distacco da Calogiuri (Alessio Lapice) e le tensioni con Valentina (Alice Azzariti),(Vanessa Scalera) cerca di trovare un nuovo equilibrio, sia nella sua vita privata che nel lavoro.La separazione da Pietro (Massimiliano Gallo) sembra ormai definitiva, ma il loro rapporto continua a essere segnato da momenti di confronto e malinconia.Sul fronte lavorativo,si trova a indagare sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa, scoprendo presto che dietro la sua morte si nasconde più di quanto sembri.Nel frattempo, Diana (Barbara Ronchi) prende una decisione importante per il suo futuro, mentre Pietro, con il supporto di Vasco (Tommaso Ragno), comincia aginare una vita nuova, lontana dalle dinamiche che per anni lo hanno legato alla moglie.