Movieplayer.it - Imma Tataranni 4, come finisce? Le anticipazioni del finale di stagione, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Leggi su Movieplayer.it

Ildella quartadarà ae Pietro una seconda possibilità? Ecco ledella puntata in onda, domenica 16 marzo, su Rai 1. Anche per4 è arrivato il momento di salutare i suoi fan.su Rai 1 alle 21:30 (anche in streaming su) andrà in onda l'ultima puntata di, intitolata Per sempre è un modo di dire. Dopo aver portato lo scompiglio nella sua vita privata, la PM materana sarà in grado di gestire la nuova quotidianità?4: la trama di domenica 16 marzo Ormai lontana da Calogiuri (Alessio Lapice),(Vanessa Scalera) deve provare a ricostruire la sua vita, ma su basi meno solide di una volta. Alla ricerca di un nuovo equilibrio, nel .