Liberoquotidiano.it - "Il vostro tempo è finito, l'inferno piove su di voi": via all'operazione militare, Trump apre un altro fronte

Un Donaldscatenatoun. Ieri, sabato 15 marzo, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha infatti dato il via a una serie di attacchi contro il gruppo armato yemenita filo-iraniano degli Houthi nel Mar Rosso. Questa azionerappresenta una chiara risposta del presidente, che ha scelto di reagire con durezza alle attività della milizia, inviando al conun messaggio diretto all'Iran. Sul suo social network Truth,ha rivendicato la paternità dell'attacco, definendolo “potente e decisivo” nei confronti del “gruppo terrorista” degli Houthi e ha lanciato un avvertimento: “Il loro”. In un post pubblicato sulla piattaforma,ha aggiunto: “Ho ordinato all'esercito degli Stati Uniti di lanciare un'azionecontro i terroristi Houthi in Yemen.