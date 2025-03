It.insideover.com - Il volo in Borsa di Rheinmetall: il campione tedesco della Difesa sorpassa Bmw, Volkswagen e Mercedes

è oggi una delle aziende più strategiche d’Europa e appare una delle compagnie destinate a uscire vincitrice dalla corsa al rafforzamento degli arsenali e al riarmo dell’Europa in generale eGermania in particolare. La settimanapresentazione ufficiale del maxi-piano del nascituro governodi Friedrich Merz da 500 miliardi di euro di investimenti ine sicurezza ha sancito uno storico sorpasso: il gruppo di Dusseldorf ha segnato un +20% in una settimana alladi Francofortendo tutti i big dell’automobile per capitalizzazione. Il sorpasso sui colossi dell’autoOra, fatturato da 10 miliardi di euro nel 2024, mette in fila, con quasi 65 miliardi di euro di valore borsistico, tutti i maggiori produttori di auto tedeschi: hato in pochi giorni Bmw,-Benz diventando il settimo gruppodi Francoforte per capitalizzazione, in un listino dominato dal gigante tecnologico Sap e risultando, fatto particolare, il maggior attore industriale per valore finanziario nel contestoprima potenza manifatturiera d’Europa, in cui la crisi dell’economia reale va di pari passo con il boom