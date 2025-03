Superguidatv.it - Il Volo a C’è Posta per te 2025: la bellissima sorpresa | Video Witty Tv

Leggi su Superguidatv.it

Gli artisti de Ila C’èper tehanno preso parte ad una. I cantanti hanno oltretutto concluso in bellezza l’edizione del programma condotto da Maria De Filippi visto che sono stati i protagonisti dell’ultima storia andata in onda nell’ultima puntata della trasmissione nella serata di sabato 15 marzo. Ecco cosa è successo in studio.Tv