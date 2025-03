Bergamonews.it - Il Volley Bergamo torna in città: la carica dei 5mila della ChorusLife Arena per gara-2 contro Conegliano

. La partita più attesa nel giorno più sentito. Quasi due anni dopo l’ultimo pallone caduto nel vecchio palazzetto dello sport e un trasferimento obbligato a Treviglio per poter continuare a giocare nel campionato di Serie A1, il1991a riabbracciare la sua. E sarà un abbraccio di gruppo particolarmente sentito, visto che nella nuovissimasi va verso un tutto esaurito da quasitifosi: nel pomeriggio di sabato i ticket residui erano poco più di un centinaio.Il richiamopallavolo, sì, ma anche dell’avversario. Non va dimenticato che si gioca unadi playoff Scudetto, una-2 per la precisione,le campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo di, una squadra che non ha mai perso neanche una partita in stagione ha concesso solo una manciata di tiebreak, raccogliendo in campionato 77 punti sui 78 totali a propria disposizione.