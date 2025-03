Metropolitanmagazine.it - Il verde oliva sarà il protagonista della bella stagione: ecco perché

Potrebbe essere un colore prettamente autunnale, ma insieme al mocha mousse e al giallo burrola rivelazioneprimavera: ilè perfetto per la prossima. In piccole dosi o in total look, è perfetto per tantissimi abbinamenti. E non solo abiti, ma anche accessori come borse e scarpe possono avere risalto in look anche monocolore. Il modo più originale per portarlo? Negli accessori per capelli: tra fasce e cerchietti, ma anche in scrunchies e fazzoletti, mette in risalto tutti i tipi di capelli, grazie alla sua sfumatura neutra.Come abbinare al meglio il, coloreprimaveraCome colore si presta molto bene ad abbinamenti monocolore. Innanzitutto, sta benissimo con il bianco: per le più audaci, un bomber sportivo si abbina bene al un look bianco ottico.