Il treno un kolossal guerresco prodotto quando quei filmoni li sapevano fare

ILRai Movie ore 21.10. Con Burt Lancaster, Jeanne Moreau e Paul Scofield. Regia di John Frankenheimer. Produzione Usa 1964. Durata: 2 ore e 13 minuti LA TRAMA È la storia del "fronte dell'arte" raccontata in un libro di Roger Vaillard e anche in pregevoli documentari, A Parigi nell'estate del 1944 i tedeschi si aspettano l'arrivo delle forze alleate, sbarcate a giugno in Francia. Un colonnello,maniaco dell'arte organizza unper portare le opere trafugate nei musei parigini in Germania. Ma si trova contro un ispettore delle ferrovie che in realtà è un capo della resistenza che gli sabota il viaggio. Di sabotaggio in sabotaggio riesce a bloccare ilprima del confine. Il colonnello morrà nel convoglio zeppo di capolavori. PERCHÈ VEDERLO Perché è unin un periodo (gli anni sessanta) dovedel genere li